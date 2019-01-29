В ГАИ не регистрируют машины по новым правилам

Как известно, с 21 января вступило в силу новое положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств.





Когда премьер-министр Сергей Румас подписал соответствующее постановление Совмина, анонсировалось, что теперь поставить авто на учет, особенно новое, станет гораздо проще.





В ГАИ МВД, где готовили документ, также говорили: основная цель нового постановления – «сокращение затрат времени граждан на осуществление действий с транспортными средствами, а также упрощение всех процедур». Но, как оказалось, это лишь слова.





Например, в документе, который подписал премьер-министр, говорится, что проведение осмотра авто не требуется, если оно совершенно новое, реализовано юридическим лицом и год его выпуска «соответствует текущему либо предыдущему году».





Другими словами, если вы купили авто в салоне, то вам не надо стоять в огромной очереди на сверку номеров, вы сразу можете подавать документы на регистрацию. Увы, но сегодня этот пункт не работает.





Сотрудники Межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома отказываются принимать пакет документов: всех владельцев новых авто, купленных в белорусских автосалонах, направляют на сверку номеров. Говорят, так надежнее. «Ну мало ли что? А вдруг ошибка в вин-номере – пусть наши парни лишний раз глянут на ваше авто!»





А на сверку номеров при самом хорошем раскладе уходит как минимум полтора часа.





Но и это еще не все.









Согласно положению о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, теперь автосалоны могут «оказывать услугу по осуществлению государственной регистрации не бывшего в эксплуатации транспортного средства перед передачей его покупателю».





Однако в минские официальные автодилеры разводят руками: до сих пор не ясно, как это делать!





«К нам обращаются клиенты и ссылаются на новое законодательство, однако мы пока не занимаемся оформлением регистрации – нет правил, -- рассказали «Белорусскому партизану» в салонах «Рено», «Хендэ» и «Киа». – Поэтому такие услуги не оказываем. Мы в курсе, что наших клиентов, которые приобрели новые автомобили, отправляют на так называемую сверку номеров. К сожалению, от нас в данном случае ничего не зависит».





«Дело в том, что пока не существует общей электронной базы, в которой были бы собраны все сведения о транспортных средствах, -- говорят сотрудники Межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома. – Например, в России есть так называемый электронный паспорт машины, а у нас его пока нет.





А когда появится, то данные о машине будут появляться в общей базу почти сразу, как она вышла с завода. И тогда не нужна будет сверка номеров, тогда авто будет легко проверить. Мы всего лишь исполнители принятого постановления Совмина, но исполнять его так, как нужно, сегодня не можем».





Стоит заметить, что речь о создании общей базы транспортных средств велась уже давно. Не секрет, что в Беларуси продается немало авто с пробегом с весьма сомнительной историей. И покупая авто с пробегом его до сих пор нельзя проверить по какой-то единой базе МВД, чтобы до конца быть уверенным в чистоте сделки.





Например, в России есть на сайте ГИБДД можно проверить авто по вин-номеру в реестре залогов совершенно бесплатно. А в Беларуси это можно сделать только за деньги.





К тому же в России с минувшего года появились электронные паспорта технических средств, по которым можно проверить историю конкретного авто и его владельцев, узнать, какие на автомобиль наложены обременения. Сообщалось, что электронный ПТС будет введен с прошлого года на территории ЕАЭС, однако Беларусь не успела усовершенствовать законодательство, и обратилась с просьбой продлить переходный период до 1 ноября 2019 года.





Вероятно, с осени этого года худо-бедно заработают электронные ПТС и у нас.









Тем временем официальные дилеры рассказывают массу историй о том, что даже покупка совершенно нового авто не всегда может быть гарантией от криминальных историй. Были случаи, когда клиенты покупали автомобили в салонах, но затем вынуждены были доказывать, что авто не в угоне и не в базе Интерпола, поскольку машина-двойник с аналогичным вин-номером значилась в розыске в России.





«Безусловно, когда вы приобретаете новую машину у официального дилера. У вас гораздо меньше шансов купить кота в мешке, -- рассказали «Белорусскому партизану» в одном из белорусских автосалонов. – Однако в России были случаи, когда мошенники подкупали нечистых на руку менеджеров официальных дилеров, которые сливают им вин-номера новых авто, а они затем перебивают их на угнанные автомобили.





Так появляются машины-двойники. С таким случаем пару лет назад столкнулся клиент одного из минских автосалонов. Он купил новое авто, но его двойник с перебитым вин-номером ездил в России. Экспертиза и разбирательства в таких случаях могут длиться не один месяц. Поэтому, безусловно, что единая база транспортных средств всем немного упростит жизнь».





Вопрос о создании легальных схем проверки автомобилей назрел давным-давно, однако МВД почему-то не торопилось им заниматься, сконцентрировав свое внимание на совершенно других вопросах.



