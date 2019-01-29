Полку потенциальных кандидатов прибыло: глава ТБМ Анисим заявила о намерении идти в президенты

Еврорадио . Об этом она заявила в эфире





По ее словам, ее вынуждает к такому шагу активизация ненавистников Беларуси. "Я вынуждена реагировать, пока не реагируют государственные органы", — заявила Анисим.









Елена Анисим — председатель "Таварыства беларускай мовы" (ТБМ). Вместе с Анной Канопацкой она представляет гражданское общество в Палате представителей.





О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили замглавы ЛДПБ Олег Гайдукевич и один из лидеров “Белорусского национального конгресса” Николай Статкевич.





Своего “единого” кандидата собираются выдвигать ОГП, БХД и движение “За свободу”.





Планы по выдвижению кандидатов озвучивали представители компании “Говори правду” и Партия БНФ.





Также собирался выдвигаться бывший депутат Палаты представителей Сергей Скребец.





По Конституции президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2020 году. Но поскольку глава ЦИК Лидия Ермошина уже неоднократно заявляла о желании "развести" президентские и парламентские выборы (последние тоже должны пройти в будущем году), то не исключено, что одни из них пройдут в этом году, но какие именно, власти обещают сообщить лишь весной.