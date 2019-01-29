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Полку потенциальных кандидатов прибыло: глава ТБМ Анисим заявила о намерении идти в президенты

30.01.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим будет выдвигаться кандидатом в президенты Беларуси на ближайших выборах.

Полку потенциальных кандидатов прибыло: глава ТБМ Анисим заявила о намерении идти в президенты
Об этом она заявила в эфире Еврорадио.

По ее словам, ее вынуждает к такому шагу активизация ненавистников Беларуси. "Я вынуждена реагировать, пока не реагируют государственные органы", — заявила Анисим.


Елена Анисим — председатель "Таварыства беларускай мовы" (ТБМ). Вместе с Анной Канопацкой она представляет гражданское общество в Палате представителей.

О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили замглавы ЛДПБ Олег Гайдукевич и один из лидеров “Белорусского национального конгресса” Николай Статкевич

Своего “единого” кандидата собираются выдвигать ОГП, БХД и движение “За свободу”. 

Планы по выдвижению кандидатов озвучивали представители компании “Говори правду” и Партия БНФ. 

Также собирался выдвигаться бывший депутат Палаты представителей Сергей Скребец.

По Конституции президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2020 году. Но поскольку глава ЦИК Лидия Ермошина уже неоднократно заявляла о желании "развести" президентские и парламентские выборы (последние тоже должны пройти в будущем году), то не исключено, что одни из них пройдут в этом году, но какие именно, власти обещают сообщить лишь весной.

 
 
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим будет выдвигаться кандидатом в президенты Беларуси на ближайших выборах.
 
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