Сколько Беларусь должна России?

Внешний госдолг Беларуси составляет более 16 миллиардов долларов. Только в 2018 году официальный Минск должен вернуть кредиторам почти 4 млрд. В том числе России (с учетом обслуживания и погашения долга) 1 млрд 7,5 млн долларов, Евразийскому фонду стабилизации и развития, которым де-факто управляет российский Минфин, – 475,7 млн долларов.





Еще в сентябре 2016 года МВФ оценивал общую поддержку беларуской экономики со стороны России в $106 млрд за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год. Один из аргументов, которым козыряют в Кремле в разгар всяческих войн, звучит так: Москва содержит Беларусь.





О справедливости такого утверждения Беларуская праўда разбиралась со старшим аналитиком Альпари Вадимом Иосубом.





Кто кому должен





- Государственный долг – достаточно прозрачная субстанция. По межгосударственным кредитам Беларусь должна России, а не наоборот. Беларусь имеет также долг перед Антикризисным фондом ЕАЭС, в котором Россия де-факто играет первую скрипку.





Кто кому должен в финансовом плане – разночтений нет. Иногда президент делает заявления, что Беларусь защищает Смоленск от танков НАТО, поэтому Россия нам должна. Но такие заявления невозможно монетизировать, – отмечает Вадим Иосуб.





Чем отличается долг от помощи





В Кремле неоднократно заявляли, что за 25 лет проспонсировали Беларусь более чем на 100 миллиардов долларов.





- Речь идет не о долге, а о помощи. Москва продавала Беларуси нефть не по мировым ценам, а со скидкой, газ – не по мировым ценам, а со скидкой; суммировав скидки, получаем сумму, на которую Беларусь получила выгоду.









«Не подарки, а сделка»





- Правомочно ли называть помощь дотациями, подарками, материальной помощью? Существуют разные мнения. Скорее всего, это не подарки, а сделка: Россия покупала себе союзника, дружественное государство, которое поддерживает ее в ООН, на других внешних площадках, потому что союзников у России на внешней арене не так уж и много.





Россия ничего бесплатно не давала Беларуси. Любые скидки с мировых цен были результатами переговоров, результатами договоренностей, контрактов: на это Россия соглашалась не из альтруистских побуждений, а преследуя собственную выгоду.





Дотации у России никто не выбивал, никто не забирал – у Беларуси нет таких рычагов и возможностей. Россия – в разные годы по-разному – все делала добровольно, – убежден аналитик.