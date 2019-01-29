ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко не смогла обыграть вторую ракетку мира на турнире в России

30.01.2019 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Азаренко не смогла обыграть вторую ракетку мира на турнире в России
Фото из открытых источников

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Виктории Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) противостояла вторая ракетка мира чешка Петра Квитова. Матч начался с обмена девушками брейками вплоть до счета 2:2.

Азаренко не смогла обыграть вторую ракетку мира на турнире в России Виктория Азаренко выиграла свой первый матч в 2019 году на турнире в России

После этого чешская спортсменка значительно прибавила в игре и выиграла 8 геймов подряд. При счете 6:2, 5:1 в пользу Петры Квитовой казалось, что исход поединка предрешен. Однако чешка допустила двойную ошибку на матчболе и после этого ее игра разладилась, а белоруска наоборот стала действовать уверенно, доведя партию до тай-брейка. К сожалению, в теннисной «лотерее» удача была на стороне чешки. Виктория Азаренко уступила в упорной борьбе – 2:6, 6:7 (3:7).

Тем не менее, белоруска не покидает соревнования. Она также выступит в парном разряде турнира в Санкт-Петербурге с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Их первыми соперницами станут россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова.

Успешно стартовали в парном разряде белоруска Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова. В первом круге они в упорной борьбе взяли верх над первой сеяной парой американкой Ракель Атаво и словенкой Катериной Среботник – 7:6 (11:9), 7:6 (7:1). За выход в полуфинал белорусско-российский тандем сразится с бельгийками Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк.

А вот белоруска Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аоямой покинули турнир на стадии стартового раунда. Их обыграли сербки Ольга Данилович и Александра Крунич – 6:4, 6:4.

В одиночном разряде также выступит Арина Соболенко (10), которая стартует со второго круга. Ее первой соперницей станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк (52). Матч предварительно состоится 31 января в 11.00 по белорусскому времени.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила чешке Петре Квитовой на турнире категории «Премьер» с призовым фондом $758 тыс. в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости разные
 
На ул. Л.Рябцева при разгрузке рассылались огромные трубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика