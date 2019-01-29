Азаренко не смогла обыграть вторую ракетку мира на турнире в России

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Виктории Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) противостояла вторая ракетка мира чешка Петра Квитова. Матч начался с обмена девушками брейками вплоть до счета 2:2.

После этого чешская спортсменка значительно прибавила в игре и выиграла 8 геймов подряд. При счете 6:2, 5:1 в пользу Петры Квитовой казалось, что исход поединка предрешен. Однако чешка допустила двойную ошибку на матчболе и после этого ее игра разладилась, а белоруска наоборот стала действовать уверенно, доведя партию до тай-брейка. К сожалению, в теннисной «лотерее» удача была на стороне чешки. Виктория Азаренко уступила в упорной борьбе – 2:6, 6:7 (3:7).

Тем не менее, белоруска не покидает соревнования. Она также выступит в парном разряде турнира в Санкт-Петербурге с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Их первыми соперницами станут россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова.

Успешно стартовали в парном разряде белоруска Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова. В первом круге они в упорной борьбе взяли верх над первой сеяной парой американкой Ракель Атаво и словенкой Катериной Среботник – 7:6 (11:9), 7:6 (7:1). За выход в полуфинал белорусско-российский тандем сразится с бельгийками Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк.

А вот белоруска Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аоямой покинули турнир на стадии стартового раунда. Их обыграли сербки Ольга Данилович и Александра Крунич – 6:4, 6:4.

В одиночном разряде также выступит Арина Соболенко (10), которая стартует со второго круга. Ее первой соперницей станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк (52). Матч предварительно состоится 31 января в 11.00 по белорусскому времени.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.