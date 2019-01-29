В Гродно 16-летний подросток «заминировал» гимназию

Как стало известно, инцидент произошел утром 30 января. В социальных сетях было распространено сообщение о минировании гимназии №9 в Гродно.

На место происшествия выехали правоохранители и саперы. Из здания учебного заведения были эвакуированы школьники и учителя. Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, информация о минировании оказалась ложной.

Выяснилось, что к распространению сведений о заминированной гимназии может быть причастен 16-летний подросток. По факту заведомо ложного сообщения об опасности в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК Республики Беларусь. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.