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Volkswagen собирается использовать отработанные батареи электрокаров в мобильных зарядных станциях

30.01.2019 19:06 — Разное | Tut.by  
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Немецкий автогигант объявил о решении начать в ближайшее время серийное производство мобильных зарядных станций для электромобилей, работающих по принципу внешних аккумуляторов («power bank»).


Такая мобильная станция накапливает электроэнергию и может быть использована когда угодно и где угодно, в том числе в режиме «быстрой зарядки». Одновременно от одной станции могут подзаряжаться четыре электромобиля. Для более длительного использования на одном и том же месте станцию можно подзарядить от сети переменного тока.


Зарядная станция будет работать на литий-ионной батарее емкостью 360 кВтч. Такие же аккумуляторы будут применяться в электромобилях будущего семейства I.D. на платформе MEB. Предвещая в будущем большие объемы использованных аккумуляторов, на Volkswagen уже предусмотрели их взаимозаменяемость. То есть, когда батарея в электромобиле теряет свои свойства, она сдается на завод, после чего может быть повторно использована в мобильной зарядной станции.

Летом 2019 года будет запущен пилотный проект Volkswagen с зарядными станциями в Вольфсбурге. Их планируется установить на паркингах, в промышленных регионах города и т.д. Серийный выпуск мобильных зарядных станций запланирован на 2020 год.

 
 
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Немецкий автогигант объявил о решении начать в ближайшее время серийное производство мобильных зарядных станций для электромобилей, работающих по принципу...
 
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