Онлайн-торговлю в Беларуси ожидают чат-боты, а кого-то - и выход в оффлайн

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Рост рынка электронной торговли в Беларуси за 2018 год оценивается на уровне 20%. При этом бренды становятся все ближе к покупателю: работают с отзывами, реагируют на реакции в соцсетях, общаются через мессенджеры и онлайн-чаты. Индивидуальный подход в решении проблем выходит на первое место.

Все больше людей предпочитают вместо обращения в службу поддержки написать пост в соцсетях и ждать реакции компании. В этом случае критичным становится время реакции.

«Насколько быстро нужно реагировать на сообщения и комментарии ваших клиентов? - В течение нескольких минут, – считают в «Битрикс24». – Даже если проблему нельзя исправить быстро, можно просто дать клиенту знать, что вы в курсе ситуации и пытаетесь ее разрешить. Хуже неправильного решения может быть только игнорирование или запоздалая реакция».

Многоканальные системы мониторинга решают проблему оперативности. Например, CRM-система «Битрикс24» объединяет все каналы и автоматически распределяет сообщения пользователей между свободными менеджерами, а также позволяет использовать автоматические ответы.