



сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». «Она может свернуть горы, если не будет натягивать уздечку сама себе», — сказал он в интервью радио «Евроспорт» накануне объявления Соболенко впервые в ее карьере 10-й ракеткой мира,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Если «безумное желание стать лучшей» Дмитрий Турсунов отметил как главный плюс Соболенко, то к минусам отнес ее неконтролируемое желание быстрее этого добиться, вместо того чтобы позволить событиям происходить естественным путем.





«Хотелось бы, чтобы она играла более эффективно, затрачивала меньше энергии, чтобы она не пыталась просто всеми силами уберечь свою лидирующую позицию и не опасалась проигрывать», — сказал тренер. «Нет инструкции, как правильно все сделать – где-то идешь по наитию. Возможно, многое из того, что я говорю Арине в перерывах на матчах, не совсем понятно зрителю или вызывает неоднозначную реакцию, но это тот язык, который выработался у нас за долгое время общения. Главное, чтобы то, что я пытаюсь ей донести, она понимала, и это давало нужный эффект. Бывают моменты, когда она упрямится, но это не сравнить с моим упрямством», — отметил Турсунов.









Относительно текущего сезона тренер сказал, что ожидания от Соболенко сейчас значительно выше, чем когда-либо, но это и понятно, исходя из положения спортсменки в нынешнем мировом рейтинге. Если она будет продолжать экспериментировать на корте и не бояться пробовать новое, как делала в прошлом сезоне, прогресс продолжится, считает Турсунов.





Арина Соболенко официально станет десятой ракеткой мира в рейтинге WTA 28 января, вытеснив оттуда россиянку Дарью Касаткину. Белоруска уже несколько дней находится в Санкт-Петербурге и готовится к участию в турнире ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2019 с призовым фондом $753.000, матчи основной сетки которого стартуют 28 января. Фото с видами Петербурга Арина Соболенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Поклонники в комментариях желают теннисистке удачи и ждут от нее нового титула.















