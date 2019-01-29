На экспорте еды в 2018 году Беларусь заработала $5 млрд









"К чести сельхозпроизводителей, мы обеспечили богатый внутренний потребительский стол каждого гражданина, а также реализацию своей продукции - уже разменяли шестой миллиард по экспорту", - сказал министр.





По его словам, на текущую пятилетку поставлены амбициозные задачи - Беларусь планирует выйти на валовой внутренний продукт в размере не мене $100 млрд, и сельскохозяйственной отрасли необходимо практически в 1,5 раза увеличить объемы товарной продукции.





Для этого уже в текущем году нужно увеличить производство продукции не менее чем на 5%, а в 2020 году - не менее чем на 3%.







