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На экспорте еды в 2018 году Беларусь заработала $5 млрд

30.01.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Экспорт белорусской сельхозпродукции за 2018 год превысил $5 млрд, сообщил сегодня на выездной коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Кобрине министр Леонид Заяц.



"К чести сельхозпроизводителей, мы обеспечили богатый внутренний потребительский стол каждого гражданина, а также реализацию своей продукции - уже разменяли шестой миллиард по экспорту", - сказал министр.

По его словам, на текущую пятилетку поставлены амбициозные задачи - Беларусь планирует выйти на валовой внутренний продукт в размере не мене $100 млрд, и сельскохозяйственной отрасли необходимо практически в 1,5 раза увеличить объемы товарной продукции. 

Для этого уже в текущем году нужно увеличить производство продукции не менее чем на 5%, а в 2020 году - не менее чем на 3%.



 
 
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Экспорт белорусской сельхозпродукции за 2018 год превысил $5 млрд, сообщил сегодня на выездной коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Кобрине...
 
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