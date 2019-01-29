Цена имеет значение: как беларусы выбирают лекарства

И если продажа рецептурных препаратов в большей степени зависит от рекомендаций врача, то в случае с безрецептурными процесс выбора и покупки определяет множество других факторов.





Чем объясняется выбор тех или иных препаратов? Ответ на этот вопрос в разгар сезона простудных заболеваний попытались найти специалисты Агентства маркетинговых исследований и социологической экспертизы «Социоэксперт» в комплексном маркетинговом исследовании поведения потребителей лекарственных средств.





Для получения более полной картины анализировались несколько целевых групп:





- конечные потребители лекарственных средств (население),

- работники аптек, непосредственно контактирующие с покупателями,

- врачи.





Представители этих профессиональных групп выступают, с одной стороны, экспертами, которые имеют возможность наблюдать за поведением потребителей в отношении лекарственных средств, а с другой – сами оказывают влияние на их выбор.









В республиканском опросе городского населения ключевыми выступили вопросы о критериях выбора безрецептурных лекарственных средств. Опрос проводился методом face-2-face интервью по случайной маршрутной выборке с контролем квот по полу, возрасту, региону и размеру городского населенного пункта. Было опрошено 1100 человек.





Вторая целевая группа состояла из работников аптек, отпускающих покупателям лекарственные препараты. Было опрошено 550 провизоров и фармацевтов во всех регионах страны. Анализировались мнения сотрудников по поводу особенностей поведения и коммуникации покупателей при выборе того или иного медпрепарата.





Инструментарий включал вопросы, позволяющие выявить, на что в первую очередь ориентируются покупатели в своем выборе. Отбор аптечных и лечебных учреждений осуществлялся с учетом их представленности в разных типах городских населенных пунктов.





В ходе интервью с экспертами-врачами (опрошено 300 специалистов различного профиля, работающих в поликлиниках) исследователей интересовало, чем медработники руководствуются, когда назначают или рекомендуют пациенту тот или иной лекарственный препарат.





Экспертные интервью показали, что, рекомендуя пациентам препараты той или иной компании, врачи в основном опираются на собственный опыт применения в практике, доказательную базу международных исследований и оригинальность препарата.





Страна и бренд производителя выступают критериями выбора в значительно меньшей степени, а наименьшее влияние на рекомендации специалистов оказывает известность и разрекламированность препарата (рисунок 1).

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По результатам опроса населения, наиболее значимым фактором выбора медпрепаратов оказались рекомендации лечащего врача. В несколько меньшей степени потребители, по их утверждениям, ориентируются на собственный опыт, советы фармацевта и стоимость препарата (рисунок 3).





Полученная картина кардинально меняется в группе с низким уровнем дохода, где решающим выступает ценовой фактор. Кроме того, для тех, кто отнес себя к самой малообеспеченной категории населения, намного важнее оказались название, советы родственников и знакомых, а также информация в витринах аптеки.





А вот роль таких критериев как советы фармацевта, собственный опыт, оригинальность препарата, его бренд, место производства, реклама и даже рекомендации лечащего врача (!) значительно уменьшается со снижением дохода (рисунок 2).





Как показали результаты исследования, при покупке лекарственных средств несколько по-разному ведут себя мужчины и женщины. Женщины больше прислушиваются к рекомендациям врача, советам фармацевта и собственному опыту, мужчины чаще обращают внимание на советы родственников и знакомых, известность бренда и название препарата (рисунок 3).





Критерии выбора лекарственных средств меняются и с возрастом (рисунок 4).





Например, представители старшего поколения (50-69 лет) чаще, чем остальные, руководствуются стоимостью и реже принимают во внимание информацию в витринах аптеки и рекламу.





Для 30-49-летних важнее, чем для других возрастных групп, оказались происхождение препарата и его оригинальность, советы работника аптеки, собственный опыт, название и известность бренда.

Молодежь в большей степени ориентируется на рекомендации врача, советы знакомых, рекламу и информацию в аптеке.









Наблюдения работников аптек за поведением покупателей во многом отличаются от ответов самих покупателей. По мнению экспертов, посетители аптек чаще всего руководствуются стоимостью препарата, а затем в порядке убывания значимости – рекомендациями врача и советами фармацевта.





Реклама, известность бренда, страна-производитель, оригинальность и название препарата, с точки зрения продавцов, влияют на потребительский выбор значительно больше, чем считают покупатели (рисунок 5).