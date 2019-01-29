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Самолет из Москвы прилетел в Венесуэлу за золотым запасом страны?

30.01.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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Хосе Герра, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы обвинил руководство Центрального банка Венесуэлы (BCV) в попытке вывезти из страны часть государственного золотого запаса.



По его словам, золото собираются транспортировать на борту российского авиалайнера, который накануне приземлился в столичном аэропорту. Герра заявил об этом во время выступления в парламенте 29 января.

«Мы получили информацию от сотрудников BCV: Boeing 777, прилетевший из Москвы... сейчас находится на стоянке венесуэльского аэропорта. На его борту из страны собираются вывезти в Россию 20 тонн золота ­из государственного золотого запаса... 

Мы попросили руководство Центробанка объяснить, что происходит. Это золото не является собственностью Калисто Ортеги (глава ЦБ Венесуэлы), это общественное достояние. Национальная ассамблея заставит считаться с этим», - заявил депутат.

Напомним, пассажирский Boeing-777, принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, приземлился в аэропорту Майкетии, в 20 км от Каракаса, вечером 28 января. По данным местных изданий, рейс Nordwind – внеплановый, этот перевозчик никогда не летал в Венесуэлу. Как сообщает Reuters, борт, прибывший вчера в Каракас, обычно используется компанией для чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию. Вместимость самолета – до 400 пассажиров.

При этом, по данным российской «Новой газеты» на борту лайнера находятся только два состава экипажа. По прибытии самолет немедленно заправили, что, предположительно, свидетельствует о том, что Boeing готовят к экстренному вылету.

Правительство Николаса Мадуро, которого в США не признают легитимным лидером Венесуэлы, начиная с прошлого года пыталось вывезти из Великобритании 31 тонну золота. Власти Венесуэлы хранят в Банке Англии 15% государственного золотого запаса стоимостью около $1 млрд.


28 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный США, Канадой и многими странами Южной Америки новым лидером страны, попросил британского премьер-министра Терезу Мэй запретить репатриацию венесуэльского золота.

Лидер оппозиции назвал запрос Мадуро «незаконной транзакцией» и напомнил, что это золото будет использовано «нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для репрессий... против венесуэльского народа». Банк Англии, не зависящий от британского правительства, решил отказать Мадуро в его просьбе.

Депутат Герра напомнил коллегам, что самолет из Москвы прибыл в Каракас почти сразу после отказа Лондона отдать золото. По словам парламентария, который ранее возглавлял в Центробанке отделение по экономическим расследованиям, сейчас в хранилищах BCV в Каракасе хранятся около 150 тонн золота.

 
 
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Хосе Герра, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы обвинил руководство Центрального банка Венесуэлы (BCV) в попытке вывезти из страны часть...
 
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