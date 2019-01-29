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Беларуский стартап выпустил приложение, в котором можно примерить кроссовки онлайн

30.01.2019 17:55 — Разное | KYKY  
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Беларуский стартап Wannaby выпустил бета-версию приложения, которое позволяет виртуально примерить кроссовки. Это приложение называется Wanna Kicks, информирует The Vullage. 

Алгоритм создан для операционной системы iOS. Он использует технологию дополнения реальности и работает следующим образом: пользователь выбирает пару понравившихся кроссовок, наводит камеру на ноги – и видит, как она на самом деле будет выглядеть. В этот момент можно даже пойти – приложение хорошо реагирует на движение и сохранит картинку. 




Разработчики алгоритма уверены, что технология окажет положительное влияние на продажи. Они рассчитывают, что наличие большей информации о том, как товар будет выглядеть на покупателе, уменьшит вероятность возврата товара. 



«Мы считаем, что примерка с помощью дополненной реальности поможет клиентам совершать покупки в интернете и сотрет разницу между онлайн-покупками и покупками в магазине. Мы видим две основные проблемы на обувном рынке. Онлайн-конверсии довольно низки, а доходность довольно высока по сравнению с традиционными покупками. Возможность примерить кроссовки с помощью телефона перед покупкой в интернете должна изменить конверсию, вовлечение и возврат товара», – отмечает Сергей Архангельский, генеральный директор Wannaby.

 
 
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Беларуский стартап Wannaby выпустил бета-версию приложения, которое позволяет виртуально примерить кроссовки. Это приложение называется Wanna Kicks, информирует The Vullage.  ...
 
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