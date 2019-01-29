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Краеведческий музей в Бресте презентует 12 артефактов из истории тысячелетнего города
30.01.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский областной краеведческий музей презентовал сегодня проект "12 артефактов", приуроченный к тысячелетию города, передает корреспондент БЕЛТА.
Каждый месяц 2019 года у брестчан и гостей города будет возможность посмотреть на редкие экспонаты из фондов музея: документы, предметы археологии, иконописи, вексиллологии и другие раритеты, имеющие историко-культурную и мемориальную ценность. На демонстрацию одного артефакта отводится всего неделя. Публике обещают показать действительно эксклюзивные вещи, практически все они будут экспонироваться впервые.
"Это предметы, которым сродни определения "первый", "единственный", "уникальный". Они разные по происхождению, предназначению, времени возникновения, но их объединяет очень важное обстоятельство - связь с историей и культурой Бреста", - отметила автор проекта, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея Нина Кириллова.
Первым артефактом, выставленным на всеобщее обозрение, стал самшитовый гребень начала XIII века, на который нанесены 13 букв кириллицы. Его в 1970 году нашел школьник-волонтер во время раскопок городища древнего Берестья. "Находка поистине уникальная. В археологическом музее "Берестье" всегда был представлен муляж. Ценность оригинала настолько велика, что мы храним его в отделе фондов", - добавила Нина Кириллова.
Областной краеведческий музей планирует удивлять посетителей на протяжении всего юбилейного для Бреста года. Брестчан и гостей города приглашают стать участниками ряда интересных проектов, в том числе тысячелетию города будет посвящена акция "Ночь в музее". "Главная задача - завершить реэкспозицию и капитальный ремонт нашего филиала, археологического музея "Берестье". Будут открыты новые залы постоянной экспозиции, введем много новых музейных предметов. Да и сам музей преобразится", - резюмировал директор музея Алексей Митюков.
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Брестский областной краеведческий музей презентовал сегодня проект "12 артефактов", приуроченный к тысячелетию города, передает корреспондент БЕЛТА. Каждый...
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