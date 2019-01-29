Краеведческий музей в Бресте презентует 12 артефактов из истории тысячелетнего города

Брестский областной краеведческий музей презентовал сегодня проект "12 артефактов", приуроченный к тысячелетию города, передает корреспондент БЕЛТА.



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Каждый месяц 2019 года у брестчан и гостей города будет возможность посмотреть на редкие экспонаты из фондов музея: документы, предметы археологии, иконописи, вексиллологии и другие раритеты, имеющие историко-культурную и мемориальную ценность. На демонстрацию одного артефакта отводится всего неделя. Публике обещают показать действительно эксклюзивные вещи, практически все они будут экспонироваться впервые.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63020.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63020.php

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"Это предметы, которым сродни определения "первый", "единственный", "уникальный". Они разные по происхождению, предназначению, времени возникновения, но их объединяет очень важное обстоятельство - связь с историей и культурой Бреста", - отметила автор проекта, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея Нина Кириллова.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63020.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63020.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63020.php

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Первым артефактом, выставленным на всеобщее обозрение, стал самшитовый гребень начала XIII века, на который нанесены 13 букв кириллицы. Его в 1970 году нашел школьник-волонтер во время раскопок городища древнего Берестья. "Находка поистине уникальная. В археологическом музее "Берестье" всегда был представлен муляж. Ценность оригинала настолько велика, что мы храним его в отделе фондов", - добавила Нина Кириллова.



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Областной краеведческий музей планирует удивлять посетителей на протяжении всего юбилейного для Бреста года. Брестчан и гостей города приглашают стать участниками ряда интересных проектов, в том числе тысячелетию города будет посвящена акция "Ночь в музее". "Главная задача - завершить реэкспозицию и капитальный ремонт нашего филиала, археологического музея "Берестье". Будут открыты новые залы постоянной экспозиции, введем много новых музейных предметов. Да и сам музей преобразится", - резюмировал директор музея Алексей Митюков.