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Стали известны соперницы белорусок в четвертьфинале Кубка Федерации-2019

30.01.2019 19:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Стали известны соперницы белорусок в четвертьфинале Кубка Федерации-2019
Фото из открытых источников

9-10 февраля пройдет четвертьфинал Мировой группы Кубка Федерации-2019 между теннисными сборными Беларуси и Германии. Матч будет проведен в немецком Брауншвейге.

Стали известны соперницы белорусок в четвертьфинале Кубка Федерации-2019 Соболенко впервые в карьере войдет в десятку лучших теннисисток мира

Наша команда выступит в сильнейшем составе. В Германию отправятся Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA), Александра Саснович (33), Виктория Азаренко (51), Вера Лапко (63), а также первая ракетка Беларуси в парном разряде Лидия Морозова (40 парн.).

В обойму немецкой сборной не вошли две ведущие по рейтингу теннисистки страны – Анжелика Кербер (6) и Юлия Гергес (16). В состав команды включены Андреа Петкович (66), Татьяна Мария (67), Мона Бартель (84), Лаура Зигемунд (105) и Анна-Лена Гренефельд (33 парн.).

Победительницы матча Беларусь-Германия выйдут в полуфинал Кубка Федерации-2019 и встретятся с победительницами противостояния Австралия-США. Проигравшие будут бороться за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации на следующий сезон.

Напомним, в прошлом году белоруски драматично уступили немкам в четвертьфинале Кубка Федерации на кортах «Чижовка-Арены» в Минске. Однако затем взяли верх над словачками и сохранили место в элите на сезон-2019.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские теннисистки сыграют на выезде против команды Германии.
 
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