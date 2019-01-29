12 февраля будут судить главного редактора TUT.by

Сегодня, 30 января, стало известно, когда состоится судебное рассмотрение дело главного редактора TUT.by Марины Золотовой, об этом сообщил TUT.by.



Дело будет рассматривать суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш. Процесс состоится 12 февраля.

Напомним, Марину Золотову обвиняют по «делу БелТА». Изначально ее подозревали по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). По этой же статье проходили и остальные 14 фигурантов дела. Однако, их освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной − они выплатили штрафы и возместили предъявленный ущерб в размере от трёх до 17 тысяч рублей. Марина Золотова остаётся единственной обвиняемой по делу, но уже по другой статье: Марине вменяют «Бездействие должностного лица», это ч.2 ст. 425, которая предполагает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.