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12 февраля будут судить главного редактора TUT.by
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Сегодня, 30 января, стало известно, когда состоится судебное рассмотрение дело главного редактора TUT.by Марины Золотовой, об этом
Напомним, Марину Золотову обвиняют по «делу БелТА». Изначально ее подозревали по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). По этой же статье проходили и остальные 14 фигурантов дела. Однако, их освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной − они выплатили штрафы и возместили предъявленный ущерб в размере от трёх до 17 тысяч рублей. Марина Золотова остаётся единственной обвиняемой по делу, но уже по другой статье: Марине вменяют «Бездействие должностного лица», это ч.2 ст. 425, которая предполагает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.
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Сегодня, 30 января, стало известно, когда состоится судебное рассмотрение дело главного редактора TUT.by Марины Золотовой, об этом сообщил TUT.by. Дело будет...
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