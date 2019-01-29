ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рэпер Alyona Alyona оказалась в центре политического скандала. Что за скандал и кто эта рэпер?

30.01.2019 20:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно молодая рэп-исполнительница из Киевской области Alyona Alyona попала политический скандал из-за форума Петра Порошенко. Что это за скандал и кто такая Alyona Alyona?


Что за политический скандал?

Исполнительницу Alyona Alyona заметили на недавнем форуме Порошенко, где он заявил о своем баллотировании на второй президентский срок. На мероприятии Алена не выступала, а просто сидела в зале. На видеозаписи, опубликованной проектом «Схемы», видно, что во время выступления Порошенко певица играла в мобильный телефон. Многие СМИ предположили, что приглашение на форум связано с политическим пиаром: блок Петра Порошенко иногда привлекает популярных артистов для того, чтобы те их поддерживали и продвигали.

После того, как фото молодой рэп-исполнительницы на форуме оказались в соцсетях, она написала, что ее заманили туда обманом: пригласили якобы не на политическое мероприятие, на встречу с педагогами, активистами и меценатами, чтобы помочь детскому саду, в котором она работала.

«Друзья, должна ответить на обвинение относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП (Блок Петра Порошенко „Солидарность“ — Прим. ред.). Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем детсаду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко», — написала Алена на своей странице в Facebook.

Представители партии Порошенко это опровергают, утверждая, что в телефонном разговоре девушке объяснили все детали мероприятия, в том числе политические.


Буквально на следующий день после скандала рэпер выпустила песню «Обіцянки». В тексте певица предлагает «вспомнить пустые обещания». Певица сказала, что это ее «последний комментарий» относительно ситуации с форумом Порошенко

Кто такая Alyona Alyona

Alyona Alyona — молодая украинская рэп-исполнительница, взорвавшая интернет буквально в прошлом году. Настоящее имя певицы — Алена Савраненко. Параллельно с музыкой она занималась педагогической деятельностью, работала 4 года воспитателем в детском саду. У девушки два высших образования — психолог и педагог, причем второе она получила, поработав в детсаду и осознав, что хочет заниматься воспитанием и обучением детей. Во втором детском саду в своей карьере она даже поработала заведующей.

Рэп-тексты Алена пишет уже 15 лет, но публика узнала о ней, только когда девушка в возрасте 27 лет начала записывать видео на YouTube. В октябре 2018 вышел первый видеоклип «Рибки» (причем для съемок ей пришлось арендовать телефон), а 12 ноября второй — на песню «Голови». Эти видео стремительно набрали сумасшедшую популярность. Всего за месяц они набрали миллион просмотров — небывалые цифры для неизвестного исполнителя.

Не менее молодая и не менее популярная белорусская звезда Тима Белорусских даст концерт во Дворце спорта 19 апреля КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также
Фильм о русском рэпе в прокате Минска. Купи билет на BEEF: русский хип-хоп
Самые крутые концерты в Минске на AFISHA.TUT.BY

***

26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно молодая рэп-исполнительница из Киевской области Alyona Alyona попала политический скандал из-за форума Петра Порошенко. Что это за скандал и кто такая Alyona Alyona?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках обрушилась крыша частного дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика