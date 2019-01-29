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Рэпер Alyona Alyona оказалась в центре политического скандала. Что за скандал и кто эта рэпер?
Недавно молодая рэп-исполнительница из Киевской области Alyona Alyona
Что за политический скандал?
Исполнительницу Alyona Alyona заметили на недавнем форуме Порошенко, где он
После того, как фото молодой рэп-исполнительницы на форуме оказались в соцсетях, она
Представители партии Порошенко это опровергают, утверждая, что в телефонном разговоре девушке объяснили все детали мероприятия, в том числе политические.
Кто такая Alyona Alyona
Alyona Alyona — молодая украинская рэп-исполнительница, взорвавшая интернет буквально в прошлом году. Настоящее имя певицы — Алена Савраненко. Параллельно с музыкой она занималась педагогической деятельностью, работала 4 года воспитателем в детском саду. У девушки два высших образования — психолог и педагог, причем второе она получила, поработав в детсаду и осознав, что хочет заниматься воспитанием и обучением детей. Во втором детском саду в своей карьере она даже поработала заведующей.
Рэп-тексты Алена пишет уже 15 лет, но публика узнала о ней, только когда девушка в возрасте 27 лет начала записывать видео на YouTube. В октябре 2018 вышел первый видеоклип «Рибки» (причем для съемок ей пришлось арендовать телефон), а 12 ноября второй — на песню «Голови». Эти видео стремительно набрали сумасшедшую популярность. Всего за месяц они набрали миллион просмотров — небывалые цифры для неизвестного исполнителя.
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Недавно молодая рэп-исполнительница из Киевской области Alyona Alyona попала политический скандал из-за форума Петра Порошенко. Что это за скандал и кто такая Alyona Alyona?
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