Рэпер Alyona Alyona оказалась в центре политического скандала. Что за скандал и кто эта рэпер?

Недавно молодая рэп-исполнительница из Киевской области Alyona Alyona попала политический скандал из-за форума Петра Порошенко. Что это за скандал и кто такая Alyona Alyona?





Что за политический скандал?

Исполнительницу Alyona Alyona заметили на недавнем форуме Порошенко, где он заявил о своем баллотировании на второй президентский срок . На мероприятии Алена не выступала, а просто сидела в зале. На видеозаписи , опубликованной проектом «Схемы», видно, что во время выступления Порошенко певица играла в мобильный телефон. Многие СМИ предположили, что приглашение на форум связано с политическим пиаром: блок Петра Порошенко иногда привлекает популярных артистов для того, чтобы те их поддерживали и продвигали.

После того, как фото молодой рэп-исполнительницы на форуме оказались в соцсетях, она написала , что ее заманили туда обманом: пригласили якобы не на политическое мероприятие, на встречу с педагогами, активистами и меценатами, чтобы помочь детскому саду, в котором она работала.

«Друзья, должна ответить на обвинение относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП (Блок Петра Порошенко „Солидарность“ — Прим. ред.). Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем детсаду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко», — написала Алена на своей странице в Facebook.

Представители партии Порошенко это опровергают, утверждая, что в телефонном разговоре девушке объяснили все детали мероприятия, в том числе политические.



Буквально на следующий день после скандала рэпер выпустила песню «Обіцянки». В тексте певица предлагает «вспомнить пустые обещания». Певица сказала, что это ее «последний комментарий» относительно ситуации с форумом Порошенко

Кто такая Alyona Alyona

Alyona Alyona — молодая украинская рэп-исполнительница, взорвавшая интернет буквально в прошлом году. Настоящее имя певицы — Алена Савраненко. Параллельно с музыкой она занималась педагогической деятельностью, работала 4 года воспитателем в детском саду. У девушки два высших образования — психолог и педагог, причем второе она получила, поработав в детсаду и осознав, что хочет заниматься воспитанием и обучением детей. Во втором детском саду в своей карьере она даже поработала заведующей.

Рэп-тексты Алена пишет уже 15 лет, но публика узнала о ней, только когда девушка в возрасте 27 лет начала записывать видео на YouTube. В октябре 2018 вышел первый видеоклип «Рибки» (причем для съемок ей пришлось арендовать телефон), а 12 ноября второй — на песню «Голови». Эти видео стремительно набрали сумасшедшую популярность. Всего за месяц они набрали миллион просмотров — небывалые цифры для неизвестного исполнителя.

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