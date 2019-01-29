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"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Минском в ночь на 31 января
30.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила рейсы между Москвой и Минском в ночь на 31 января. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает
В частности, отменен рейс SU1838, который должен был вылететь из Москвы в белорусскую столицу в 00.55. Также не будет выполнен обратный рейс SU1839 в Шереметьево из Минска в 03.10.
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Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила рейсы между Москвой и Минском в ночь на 31 января. Информация об этом содержится на онлайн-табло...
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