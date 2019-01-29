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Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле
Новости Беларуси. Новое помещение после II Европейских игр займут тренажерные и спортивные залы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объект сейчас возводится рядом с главной площадкой катка. Это временный павильон для организации питания участников главного спортивного события года.
После Игр обеденный зал примерно на 2000 человек переоборудуют в площадки для баскетбола, волейбола и спартакиад. Строительные работы здесь развернулись в декабре, сдать объект планируют весной-2019.
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Новости Беларуси. Новое помещение после II Европейских игр займут тренажерные и спортивные залы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объект...
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