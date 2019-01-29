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Новый вид известной скульптуры. В Минске завершили реконструкцию памятника Михаилу Калинину
Новости Беларуси. Архитектурный объект нуждался в ремонте и реставрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пьедестале появились трещины от времени, кое-где откололись куски гранита. Защитную конструкцию сняли спустя три месяца работ.
Статуя высотой более 5 метров выполнена из бронзы. Скульптуру установили в 1978 году. Память советского деятеля в столице также увековечена в названиях улицы, переулка и площади Калинина.
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Новости Беларуси. Архитектурный объект нуждался в ремонте и реставрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пьедестале появились трещины...
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