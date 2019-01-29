ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

30.01.2019 20:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и исполнили произвольную программу на минском льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В интервью спортсмены рассказали о тренировках с Александром Жулиным и об удивительной атмосфере на «Минск-Арене».

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Держат нас еще эти эмоции, впечатления от всего проведенного турнира. Поэтому мы еще находимся в очень хорошем, приподнятом настроении. Действительно, этот чемпионат Европы нас зарядил положительными эмоциями, положительной энергией. Я думаю, что это будет хороший задел на будущее для нас.

Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

Анна Кубликова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию:
Мы катались почти при пустых трибунах, а тут полные залы и все очень поддерживают. Много знакомых было, родственников. Безусловно, отличается.

Полную версию интервью смотрите в воскресенье 3 февраля в программе «Неделя спорта» в 23:00.

Читацте также:

Что публиковали участники и гости ЧЕ по фигурному катанию. Репортаж из соцсетей

Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках обрушилась крыша частного дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика