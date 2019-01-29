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Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и исполнили произвольную программу на минском льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В интервью спортсмены рассказали о тренировках с Александром Жулиным и об удивительной атмосфере на «Минск-Арене».
Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Анна Кубликова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию:
Полную версию интервью смотрите в воскресенье 3 февраля в программе «Неделя спорта» в 23:00.
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию запомнится им навсегда. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий успешно прошли квалификацию и...
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