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«У Беларуси хорошие перспективы». Анатолий Вассерман о белорусских IT-разработках и системе образования

30.01.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участником «Кубка малой родины» в Орше стал знаменитый Анатолий Вассерман. Мы не упустили возможность задать ему несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Анатолий Александрович, добрый вечер!

«У Беларуси хорошие перспективы». Анатолий Вассерман о белорусских IT-разработках и системе образования

Анатолий Вассерман, журналист, публицист:
Здравствуйте.

Игорь Позняк:
Вы не раз говорили, что у современных школьников отсутствует система знаний, имея ввиду российских. Что можете сказать об уровне белорусских школьников?

Анатолий Вассерман:
К сожалению, я с белорусскими школьниками знаком гораздо меньше, чем с российскими. Но, насколько я могу судить по учебным программам, белорусская школа пока значительно меньше отошла от правильной системы образования, чем российская. А правильная система – это та, что нацелена, прежде всего, не на заучивание фактов, а на понимание закономерностей, порождающих эти факты. Так вот, по крайней мере в рамках учебных программ, белорусские школьники должны гораздо больше понимать, чем школьники Российской Федерации.

«У Беларуси хорошие перспективы». Анатолий Вассерман о белорусских IT-разработках и системе образования

Игорь Позняк:
Беларусь на постсоветском пространстве – да и, пожалуй, в Европе – заняла серьезную нишу на IT-рынке, делая ставку на интеллект молодых людей. Насколько это окупаемые инвестиции на ваш взгляд? И как оцениваете успехи нашей страны в IT-сфере?

Анатолий Вассерман:
Прежде всего, должен заметить, что все информационные технологии должны так или иначе опираться на производство реальных товаров и вещей, поскольку большая часть информационных технологий лишь способствует эффективному производству и быстрому распределению произведенного. И в этом смысле у Беларуси хорошие перспективы хотя бы потому, что здесь сохранено это самое реальное производство.

«У Беларуси хорошие перспективы». Анатолий Вассерман о белорусских IT-разработках и системе образования

Ну, а что касается чисто денежного выражения, то, насколько я знаю, лучшая из эстонских программ Skype куплена Microsoft за несколько миллиардов долларов. Лучшая из тех белорусских программ, с которыми я сталкивался непосредственно, «Мир танков» (World of Tanks – прим. ред.), тоже, мягко говоря, далеко не убыточна. Так что и в чисто денежном выражении IT-разработки – дело полезное.

Игорь Позняк:
Это был Анатолий Вассерман, журналист, публицист и многократный победитель интеллектуальных игр. Спасибо большое.

Анатолий Вассерман:
До свидания. 
 
 
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Новости Беларуси. Участником «Кубка малой родины» в Орше стал знаменитый Анатолий Вассерман. Мы не упустили возможность задать ему несколько вопросов, сообщили в...
 
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