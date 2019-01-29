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«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

30.01.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интеллектуалы Беларуси и России сразились за «Кубок малой родины» в Орше. Международный турнир объединил более 150 умников и умниц не только из Беларуси, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

Организаторы подготовили немало любопытных вопросов, над которыми пришлось поломать голову на протяжении двух дней даже маститым игрокам.

«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

Алексей Галкин, председатель оргкомитета международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:
Динамично развивается турнир, это очень приятно. И плюс в этом году мы решили попробовать необычный формат – мы ввели зачет среди рабочих коллективов. Будет интересно посмотреть их борьбу между собой, с маститыми командами, которые уже не один год участвуют в наших турнирах.

«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

Надежда Хмылова, участник международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:
Знания нужны не только для того, чтобы просто покичиться, что я очень умная. А еще своим умом можно зарабатывать деньги. Тренировка в интеллектуальных играх позволяет нарастить мышечную массу в мозгу. Точно так же, как мы занимаемся фитнесом для тела, – точно так же это фитнес для мозга.

«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

Международный турнир «Кубок малой родины» проводится на севере Беларуси во второй раз. Так, первые игры состоялись в Полоцке. И интерес к форуму только растет.

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Новости Беларуси. Интеллектуалы Беларуси и России сразились за «Кубок малой родины» в Орше. Международный турнир объединил более 150 умников и умниц не только из...
 
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