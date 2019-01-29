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«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины
Новости Беларуси. Интеллектуалы Беларуси и России сразились за «Кубок малой родины» в Орше. Международный турнир объединил более 150 умников и умниц не только из Беларуси, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы подготовили немало любопытных вопросов, над которыми пришлось поломать голову на протяжении двух дней даже маститым игрокам.
Алексей Галкин, председатель оргкомитета международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:
Надежда Хмылова, участник международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:
Международный турнир «Кубок малой родины» проводится на севере Беларуси во второй раз. Так, первые игры состоялись в Полоцке. И интерес к форуму только растет.
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Новости Беларуси. Интеллектуалы Беларуси и России сразились за «Кубок малой родины» в Орше. Международный турнир объединил более 150 умников и умниц не только из...
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