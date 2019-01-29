Что могут сделать дорожники за сумму транспортного налога с одной машины

Каждый автовладелец за последние годы, независимо от того, оплачивал он или не оплачивал госпошлину, примерно знает, сколько денег в качестве вклада в содержание дорог от него хочет государство. Спроси его, много это или мало, и ответ гарантированно будет «много». Но, как бы странно это ни звучало, у проблемы есть и вторая «правда» — от тех, кто по долгу службы ремонтирует дороги и должен укладываться в жесткие рамки бюджета. Понять эту «правду» автомобилистам нелегко, но она имеет право быть высказанной и услышанной.





Для демонстрируемых расчетов журналисты взяли среднестатистический автомобиль весом 1,5-2 тонны. На сегодняшний день для него плата за участие в дорожном движении составляет 6 (шесть) базовых величин в год, или 153 рубля в денежном выражении. Эту сумму загнали в специальные комплексы «ПО дорожник» и «АРМ строителя».





Итак, на автомобильных дорогах за 153 рубля можно:





— или заменить щиток дорожного знака (в нашем случае знак 2.4 «Уступи дорогу») — 4,3 шт.;





— или выполнить ямочный ремонт проезжей части — 4,7 кв.м;





— или спрофилировать покрытие гравийной дороги — 2 км;





— или очистить проезжую часть от снега — 30,6 км.





Многие не знали, но госпошлина за участие в дорожном движении на данные виды работ не используется. Аргумент здесь такой: очистка проезжей части от снега, устранение зимней скользкости, профилирование дорог и многое другое — это работы, влияющие на безопасность дорожного движения, но при этом никак не сказывающиеся на улучшении качества автомобильной дороги.





Собранные средства «транспортного налога» поступают в дорожный фонд и тратятся на строительство, эксплуатацию и ремонт дорог. Как известно, 50% дорожного сбора идет на республиканские дороги, 50% — на местные.





Посмотрим, что можно выполнить за 153 рубля по целевому использованию. К слову, возьмем не самые затратные работы.





Для устройства слоя асфальтобетона толщиной 3,5 см (защитный слой) на одном километре (6000 кв.м) автомобильной дороги нужны средства 621 автомобилиста (на средства одного из них в данном случае устраивается 9,6 кв.м). Если бы за каждый из примерно трех миллионов зарегистрированных в Беларуси автомобилей платилась госпошлина, то внесенных денег хватило бы едва ли на 30 тысяч км, в реальности же не выходят и все 10 тысяч км.





Для устройства выравнивающего слоя из асфальтобетона с последующим устройством поверхностной обработки на одном километре автомобильной дороги нужны средства 512 автомобилистов (на средства одного — 11,4 кв.м).





А вот уже к этим затратам можно дополнительно приплюсовывать и те, что мы упоминали в начале материала, ведь при ремонтах нужно и знаки установить (обновить), и ямочный ремонт выполнить… Как говорится, денег много не бывает, а с нашими дорогами их нет никогда.





В ответ на такие цифры автомобилисты могут возразить, что не обязаны в одиночку нести бремя содержания дорог в стране, что у нас есть платные дороги, расписывается бюджет, сформированный за счет налогоплательщиков, и что дорогами пользуются даже те, у кого нет автомобиля.





Однако политика государства, судя по всему, пока направлена на увеличение сборов именно с автомобилистов. Ведь в данный момент рассматривается вариант, при котором в 2019 году 25% собранных средств дорожного налога будет направляться на развитие общереспубликанских автомобильных трасс, а остальное — на местные дороги.





И это, скорее всего, говорит о том, что с учетом ближайших изменений планируется вдвое повысить планку собираемости средств.



