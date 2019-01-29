Вы не поверите: потерявшийся мальчик рассказал, что его спас медведь





передает Oxu.Az, об этом сообщила The Guardian. КакOxu.Az, об этом сообщила The Guardian.





Мальчик двое суток просидел в кустарнике. Погодные условия были настолько плохие, что полицейским даже приходилось сворачивать поиски. Шеф округа рассказал прессе, что найденный ребенок сразу же сообщил о своем друге, который грел его два дня. Об этом же говорила и тетя Кейси, Бринна.





Отмечается, что мальчик играл с другими детьми на заднем двое дома своей бабушки в Эрнуоле, после чего его больше не видели.





В поисках участвовали сотни добровольцев, вертолеты и дроны, подразделение «К-9».





Кейси отделался несколькими царапинами, очень хотел пить и просил отвести его к маме. Возможно, он придумал медведя, который спас ему жизнь. Но это не отменяет того, что чудеса случаются.



