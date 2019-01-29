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Вы не поверите: потерявшийся мальчик рассказал, что его спас медведь

30.01.2019 20:13 — Разное | Партизан  
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Полицейские Северной Каролины два дня искали потерявшегося в лесу трехлетнего Кейси. Когда ребенка нашли, он рассказал о медведе, который оберегал его эти дни.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщила The Guardian.

Мальчик двое суток просидел в кустарнике. Погодные условия были настолько плохие, что полицейским даже приходилось сворачивать поиски. Шеф округа рассказал прессе, что найденный ребенок сразу же сообщил о своем друге, который грел его два дня. Об этом же говорила и тетя Кейси, Бринна.

Отмечается, что мальчик играл с другими детьми на заднем двое дома своей бабушки в Эрнуоле, после чего его больше не видели. 

В поисках участвовали сотни добровольцев, вертолеты и дроны, подразделение «К-9». 

Кейси отделался несколькими царапинами, очень хотел пить и просил отвести его к маме. Возможно, он придумал медведя, который спас ему жизнь. Но это не отменяет того, что чудеса случаются.


 
 
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Полицейские Северной Каролины два дня искали потерявшегося в лесу трехлетнего Кейси. Когда ребенка нашли, он рассказал о медведе, который оберегал его эти дни.
 
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