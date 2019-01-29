Два минчанина ограбили таксиста

Мужчина хотел продать мобильный телефон, о чем сообщил молодым людям, которых подвозил накануне. Вскоре ему перезвонил один из пассажиров, чтобы договориться насчет продажи гаджета. Водитель планировал продать телефон за 1000 рублей.





Встретиться договорились на автостоянке на улице Волгоградской. Потенциальный покупатель пришел с приятелем. Молодые люди долго крутили телефон в руках, а потом убежали вместе с ним.









Оперативники задержали злоумышленников по горячим следам. Это были 21-летние неработающие жители Минского района. Сообщается, что оба они ранее привлекались к уголовной ответственности.





Сейчас Следственный комитет завел на юношей уголовное дело за грабеж. Им грозит до шести лет лишения свободы.



