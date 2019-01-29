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Воспитанник клуба «Канку» успешно выступил на Республиканских соревнованиях шотокан каратэ-до

30.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Воспитанник клуба «Канку» успешно выступил на Республиканских соревнованиях шотокан каратэ-до

26 января в Минске прошли Республиканские соревнования по ката шотокан каратэ-до «Буслик: красавица зима».

В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из 15 клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до в возрасте с 5 до 49 лет категорий с 10 киу, включая выступления участников с дан-квалификацией.

Представитель клуба «Канку», учащийся объединения по интересам Красносельского районного ЦТДиМ Егор Безносик стал бронзовым призером в двух разделах; индивидуальное ката 10-11 лет (7 киу) – 3место, индивидуальное ката 12-18 лет (0 - 7 киу) – 3место. Поздравляем!

Воспитанник клуба «Канку» успешно выступил на Республиканских соревнованиях шотокан каратэ-до

 
Теги: Минск
 
 
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26 января в Минске прошли Республиканские соревнования по ката шотокан каратэ-до «Буслик: красавица зима». В соревнованиях...
 
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