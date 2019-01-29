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Мокрый снег и гололед прогнозируются синоптиками в Беларуси 31 января

30.01.2019 21:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Мокрый снег и гололед прогнозируются синоптиками в Беларуси 31 января
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Мокрый снег и гололед прогнозируются синоптиками в Беларуси 31 января Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - снег, мокрый снег, по юго-восточной половине с дождем. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2, ночью по северо-западу до 5 градусов ниже нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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