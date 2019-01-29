Мокрый снег и гололед прогнозируются синоптиками в Беларуси 31 января

Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2, ночью по северо-западу до 5 градусов ниже нуля.
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30.01.2019 21:30 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2, ночью по северо-западу до 5 градусов ниже нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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