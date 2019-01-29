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Азаренко проиграла Квитовой в Санкт-Петербурге
Виктория Азаренко уступила второй ракетке мира Петре Квитовой на турнире в Санкт-Петербурге – 2:6, 6:7.
Во втором сете белоруске удалось отыграться, проигрывая со счетом 1:5 и довести матч до брейка, но итоговую победу все равно одержала Квитова.
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Виктория Азаренко уступила второй ракетке мира Петре Квитовой на турнире в Санкт-Петербурге – 2:6, 6:7. Во втором сете белоруске удалось отыграться, проигрывая со...
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