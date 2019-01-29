Могерии надеется на сохранение ДРСМД

Европейский Союз сохраняет надежду на сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Европа извлекала пользу из договора об РСМД, несмотря на то, что мы не являемся участниками соглашения, но в последние десятилетия Европа извлекала из него очень большую пользу", - заявила Ф.Могерини в Бухаресте.

"Мы сохраняем надежду, что есть возможность его сохранить и полностью его выполнять: эти вещи идут рука об руку", - добавила она.

Ф.Могерини также отметила, что в дальнейшем будет продолжать обсуждать этот вопрос с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.