За четыре недели января в Донбассе не погиб ни один мирный житель - Сайдик

С начала года в зоне конфликта на востоке Украины не было жертв среди гражданского населения, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Мартин Сайдик.

"Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала года до позавчерашнего дня (28 января - ИФ) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми", сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске, где прошло очередное заседание ТКГ.

По словам спецпредставителя, "это явное доказательство того, что наша работа здесь в Минске приносит результаты".

Он напомнил, что в прошлом году удалось достичь самого низкого уровня жертв среди гражданского населения с начала конфликта на Украине.

Как отметил М.Сайдик, основной темой подгруппы по безопасности ТКГ стала общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопрос соблюдения режима прекращения огня.

Экономическая подгруппа, по его словам, обсуждала вопросы водоснабжения, включая подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса". "Возможная продолжительность аудита - 1 год", - отметил М.Сайдик.

Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала вопросы обмена удерживаемых лиц, добавил он.

Также спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что следующая встреча ТКГ пройдет 13 февраля.