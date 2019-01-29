|
За четыре недели января в Донбассе не погиб ни один мирный житель - Сайдик
С начала года в зоне конфликта на востоке Украины не было жертв среди гражданского населения, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Мартин Сайдик.
"Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала года до позавчерашнего дня (28 января - ИФ) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми", сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске, где прошло очередное заседание ТКГ.
По словам спецпредставителя, "это явное доказательство того, что наша работа здесь в Минске приносит результаты".
Он напомнил, что в прошлом году удалось достичь самого низкого уровня жертв среди гражданского населения с начала конфликта на Украине.
Как отметил М.Сайдик, основной темой подгруппы по безопасности ТКГ стала общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопрос соблюдения режима прекращения огня.
Экономическая подгруппа, по его словам, обсуждала вопросы водоснабжения, включая подготовку к проведению аудита компании "Вода Донбасса". "Возможная продолжительность аудита - 1 год", - отметил М.Сайдик.
Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала вопросы обмена удерживаемых лиц, добавил он.
Также спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что следующая встреча ТКГ пройдет 13 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года в зоне конфликта на востоке Украины не было жертв среди гражданского населения, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)