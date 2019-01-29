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В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

30.01.2019 21:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша одноэтажного деревянного дома уже рухнула. Внутри постройки были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 36-летней дочери. Предварительно известно, что оба злоупотребляли спиртными напитками.

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.
 
 
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Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда спасатели прибыли на место...
 
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