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В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь
Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша одноэтажного деревянного дома уже рухнула. Внутри постройки были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 36-летней дочери. Предварительно известно, что оба злоупотребляли спиртными напитками.
Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. В деревне Ермаки Минского района сгорел дом – два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда спасатели прибыли на место...
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