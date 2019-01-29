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Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

30.01.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый подход в цветочном оформлении. Весной улицы столицы украсят как привычные глазу растения, так и сорта, более устойчивые к условиям городской среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Они менее подвержены засухе, воздействию выхлопных газов и пыли. В оформлении озеленители впервые применят декоративную капусту.

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Ее большие листья сохраняют свой яркий вид долгое время и выдерживают морозы до -12ºС. Это растение идеально подходит для оформления бордюров, садовых вазонов и подвесных кашпо.

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Рассада декоративной капусты очень теплолюбивая, поэтому высаживать ее начнут в конце мая. Минчане старания озеленителей поддерживают и дают советы, каких цветов не хватает на улицах.

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста
 
 
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Новости Беларуси. Новый подход в цветочном оформлении. Весной улицы столицы украсят как привычные глазу растения, так и сорта, более устойчивые к условиям...
 
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