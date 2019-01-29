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В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

30.01.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Возле агрогородка Весея Слуцкого района Chrysler Concorde съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

В аварии пострадал 10-летний пассажир – сын женщины-водителя. С травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

Автомобилем управляла 33-летняя местная жительница. Инспектор отмечает, что женщина не имеет водительского удостоверения, поскольку никогда его не получала.

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

Она неправильно выбрала скорость движения, не учла состояние дорожного покрытия и, по предварительной версии, находилась в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок
 
 
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Новости Беларуси. Возле агрогородка Весея Слуцкого района Chrysler Concorde съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В аварии пострадал...
 
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