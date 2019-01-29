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На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

30.01.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К концу недели парковку на улице Мясникова сделают открытого типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

Ранее она была оборудована шлагбаумом, плату за стоянку взимали контролеры. Теперь стоянку на ней можно будет оплатить одним из шести способов, как и на других платных автопарковках. В планах – перевести эту стоянку на автоматический режим работы, то есть сделать ее закрытой.

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

К слову, в столице функционирует 59 платных автомобильных парковок, из них 8 – закрытого типа. В общей сложности они рассчитаны на 4300 мест для автомобилей.

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа
 
 
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Новости Беларуси. К концу недели парковку на улице Мясникова сделают открытого типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Ранее она была...
 
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