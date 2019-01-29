Прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович

На прием граждан к помощнику Президента Республики Беларусь – инспектору по Гродненской области Ивану Лавриновичу пришли жители областного центра и Гродненского района. Вопросы, с которыми они обратились, касались как личных, так и социально значимых проблем.



Состояние жилого многоквартирного дома по улице Ленина в областном центре и наведение порядка на придомовой территории волнует жительницу многоэтажки Тамару Евгеньевну. Дом находится в историческом центре Гродно и, по словам женщины, давно нуждается в капитальном ремонте.



Гродненке ответили, что дом включен в список объектов капитального ремонта жилого фонда. Уже в этом году для него будет разработана проектно-сметная документация и в установленном порядке проведена вневедомственная государственная экспертиза. Помощник Президента взял под личный контроль капремонт этого дома. Порядок наведут и на придомовой территории.



– Необходимо поддерживать стремление и инициативы людей по наведению порядка, – заметил Иван Лавринович. – Но и от самих жителей зависит многое. Каждый должен заботиться о чистоте не только в своей квартире, но и следить, чтобы было красиво в подъезде и во дворе.









Многодетного отца из Скиделя Антона Ивановича интересовал порядок выделения земельного участка для занятия фермерством в Гродненском районе. У мужчины уже есть опыт работы на земле, на протяжении нескольких лет он возделывает приусадебный участок, собирает неплохой урожай. Работа на земле нравится, и мужчина считает, что уже обладает достаточными знаниями, чтобы расширить территорию и заняться фермерством. К тому же в его подсобном хозяйстве для этого есть необходимая техника.



– Фермерам, которые просят выделить землю для ведения хозяйства, надо идти навстречу. Для начала надо определить, где есть подходящие для этой цели земельные участки, рассмотреть все варианты. К работе на земле нужно подходить обстоятельно, – отметил, обращаясь к Антону Ивановичу, Иван Лавринович. – В первую очередь, составить бизнес-план. И не пытаться объять необъятное. Начать возделывать небольшой участок, например, в 3-4 гектара. Земля требует внимательного отношения, разумного подхода. Сосредоточьтесь на интенсивном, а не экстенсивном пути развития и покажите, на что способны. Инициативу по созданию хозяйства мы готовы поддержать и оказать помощь, но, подчеркну, подход в этом деле должен быть ответственный.



На приеме поднимались и другие вопросы, которые касались начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, приватизации квартиры в многоквартирном доме, урегулирования спорных вопросов между владельцами земельных участков, деятельности частных предприятий. По большинству из них уже принимались решения в суде.









– Проблемы, с которыми пришли сегодня на прием жители Гродненской области, не новы. Среди них много житейских. Каждое обращение поставлено на контроль, будет проведена дополнительная проверка, досконально изучены все обстоятельства дел. По результатам рассмотрения обратившиеся получат компетентные ответы. Главная цель приемов граждан – вникнуть в проблемы людей. Где возможно, стараться максимально вставать на сторону человека, – отметил Иван Лавринович.



В этот же день Иван Лавринович провел прямую линию. Вопросы, с которыми обратились жители Гродненщины, касались жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта многоквартирного жилого дома, порядка возмещения обязанным лицом расходов по содержанию ребенка. Все обращения взяты на контроль. По ним будут даны ответы в установленные законодательством сроки.







