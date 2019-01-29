﻿ Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно. 21.by
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Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно

30.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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–  Мы посетили  ряд объектов в историческом центре Гродно . Многое сделано, но  еще есть к чему приложить руки и исправить те ошибки, которые были допущены, – подчеркнул председатель облисполкома.– В октябре  минувшего  года мы вели разговор  по каждому конкретному объекту, сегодня  обсудим, что уже  сделано,  заслушаем инвесторов. 



С подробным анализом ситуации на  каждом из 30 объектов исторического центра  выступил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он отметил хорошую динамику хода ремонтных и восстановительных работ  ряда построек  и вовлечения  в хозяйственный оборот  неиспользуемых объектов. Заслушаны  отчеты инвесторов, купивших нежилые здания на улице Большой Троицкой,  ЧТПУП «Виктория» и ООО «Чайный дом «Чайкоффский», которые не укладываются в отведенные сроки.  Задержек, долгостроев быть не должно, предупредили собственников объектов во время совещания.  Владимир Кравцов поручил службе архитектуры  Гродно вести особый контроль сохранения исторического облика восстанавливаемых домов. 

Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно


Председатель облисполкома дал поручение начать процедуру изъятия дома купца Муравьева у его собственника – ОАСО «Мега Полис». Он  также сообщил, что  встречался с потенциальным инвестором из Москвы, который уже проводит обследование зданий бывшей комендатуры и намерен восстановить дворец князей Четвертинских, разместить в исторических постройках фарфоровый завод. 

Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно


Здания бывшего пивзавода проходят оценку и в четвертом квартале будут выставлены на аукционные торги. 

Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно


Как сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, часть улицы Большая Троицкая в районе пожарной каланчи будет капитально отремонтирована. 

Сообщалось также, что весной 2019 года планируется начало работ по ремонту бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади. В течение года необходимо обновить фасады, кровлю, внутренние работы завершатся к лету 2020 года. Здание и далее будет использоваться  как городской Дворец культуры. 

Также рассмотрены планы благоустройства военного кладбища на улице Белуша и кладбища на улице Антонова. 

Председатель горисполкома сообщил, что на  шести объектах города  торцевые стены будут украшены  декоративными картинами. Например, на торце здания гимназии №10 разместится гравюра Цюндта с изображением Гродно XVI века. На здании по улице Дзержинского создадут картину, посвященную Республиканскому фестивалю национальных культур. Для этих целей  планируется привлекать и студентов-выпускников профильных учебных заведений. 

Среди других значимых объектов в Гродно – реконструкция бывшего домика лесной администрации на площади Тизенгауза. В перспективе здесь разместится музей леса, а также офис Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Запланированы также благоустройство Коложского парка, реконструкция набережной Немана. 
 

 
Теги: Гродно
 
 
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Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра...
 
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