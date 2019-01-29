Долгостроев в областном центре быть не должно. Такое поручение дал председатель облисполкома Владимир Кравцов на совещании по развитию исторического центра Гродно

– Мы посетили ряд объектов в историческом центре Гродно . Многое сделано, но еще есть к чему приложить руки и исправить те ошибки, которые были допущены, – подчеркнул председатель облисполкома.– В октябре минувшего года мы вели разговор по каждому конкретному объекту, сегодня обсудим, что уже сделано, заслушаем инвесторов.







С подробным анализом ситуации на каждом из 30 объектов исторического центра выступил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он отметил хорошую динамику хода ремонтных и восстановительных работ ряда построек и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов. Заслушаны отчеты инвесторов, купивших нежилые здания на улице Большой Троицкой, ЧТПУП «Виктория» и ООО «Чайный дом «Чайкоффский», которые не укладываются в отведенные сроки. Задержек, долгостроев быть не должно, предупредили собственников объектов во время совещания. Владимир Кравцов поручил службе архитектуры Гродно вести особый контроль сохранения исторического облика восстанавливаемых домов.









Председатель облисполкома дал поручение начать процедуру изъятия дома купца Муравьева у его собственника – ОАСО «Мега Полис». Он также сообщил, что встречался с потенциальным инвестором из Москвы, который уже проводит обследование зданий бывшей комендатуры и намерен восстановить дворец князей Четвертинских, разместить в исторических постройках фарфоровый завод.









Здания бывшего пивзавода проходят оценку и в четвертом квартале будут выставлены на аукционные торги.









Как сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, часть улицы Большая Троицкая в районе пожарной каланчи будет капитально отремонтирована.



Сообщалось также, что весной 2019 года планируется начало работ по ремонту бывшего Дворца культуры текстильщиков на Советской площади. В течение года необходимо обновить фасады, кровлю, внутренние работы завершатся к лету 2020 года. Здание и далее будет использоваться как городской Дворец культуры.



Также рассмотрены планы благоустройства военного кладбища на улице Белуша и кладбища на улице Антонова.



Председатель горисполкома сообщил, что на шести объектах города торцевые стены будут украшены декоративными картинами. Например, на торце здания гимназии №10 разместится гравюра Цюндта с изображением Гродно XVI века. На здании по улице Дзержинского создадут картину, посвященную Республиканскому фестивалю национальных культур. Для этих целей планируется привлекать и студентов-выпускников профильных учебных заведений.



Среди других значимых объектов в Гродно – реконструкция бывшего домика лесной администрации на площади Тизенгауза. В перспективе здесь разместится музей леса, а также офис Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Запланированы также благоустройство Коложского парка, реконструкция набережной Немана.

