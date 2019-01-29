Гуайдо благодарит венесуэльцев, участвующих в новой акции протеста

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил соотечественников, которые в среду принимают участие в новой акции протеста против правительства Николаса Мадуро.

"Сегодня, 30 января, мы, венесуэльцы, снова вышли на улицы, чтобы наш голос был услышать. Мы снова встречаемся на улице и доказываем, что можем изменить нашу страну", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Х.Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников в среду провести новую акцию протеста. Латиноамериканские СМИ публикуют фотографии с демонстраций в разных городах Венесуэлы. Данных о беспорядках не поступало.