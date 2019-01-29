В Смолевичи из Минска станет ходить больше транспорта

С 1 февраля 2019 г. для улучшения транспортного обслуживания населения г.Смолевичи дополнительно организовывается движение общественного транспорта, сообщили в ГП " Минсктранс ".

Так, движение будет организовано по пригородным автобусным маршрутам № 447Э "ДС Славинского – Смолевичи" и № 447уЭ "ст.м. Восток – Смолевичи", отправлением от "ст. м. Восток" в 06:25, 08:06, 12:22, 17:40, от "ДС Славинского" в 10:25, 15:55, 19:45 и от остановочного пункта "Смолевичи (ж/д ст. Заречная)" в 07:08, 08:55, 11:22, 13:08, 16:50, 18:26, 20:40.