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Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

30.01.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Дисквалификация и большой денежный штраф. 30 января прошло слушание атлетической комиссии штата Невада о потасовке после матча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

Инцидент произошел 6 октября 2018 года. По итогам заседания Хабиб дисквалифицирован на девять месяцев, а Конор получил бан от UFC на шесть месяцев. Понесли бойцы и денежные потери.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

Россиянин заплатит 500 тысяч долларов, а ирландец всего 50. После поединка, в котором победу одержал россиянин, разразилась грандиозная потасовка.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

Нурмагомедов и его команда начали выяснять отношения с представителями Конора за пределами октагона. Сроки дисквалификаций начинают свой отсчет с 6 октября.

Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора
 
 
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Дисквалификация и большой денежный штраф. 30 января прошло слушание атлетической комиссии штата Невада о потасовке после матча Хабиба Нурмагомедова и Конора...
 
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