ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

30.01.2019 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

В противостоянии пяти дружин сенсаций и в этом году не произошло. Традиционно в борьбе за первое место боролись минчане и Брестская область. Виктория досталась «Минск 1», вторыми стали брестчане. Замкнули тройку сильнейших команда «Минск 2».

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

Во второй соревновательный день в борьбу так же включились личники. Попытать счастье вместе с сильнейшими мастерами заявилось 70 спортсменов. Финальная серия пройдет 2 февраля, в спортивном комплексе «Уручье». Белорусский чемпионат – один из этапов подготовки ко II Европейским играм, которые примет Минск этим летом.

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

Влада Чернявская, старший тренер сборной Беларуси по бадминтону:
Это республиканский главный старт страны. Это один из этапов подготовки к II Европейским играм. Впереди у нас есть несколько месяцев, где мы можем скорректировать подготовку, обратить внимание на недостающие элементы. Чемпионат помогает их выявлять.

Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле месяце, поэтому еще есть возможность попасть туда. Мы будем представлять две женские одиночки, женскую пару и смешанную пару.

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

На внутреннем чемпионате спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Медали найдут своих обладателей в командном и в личном первенствах, а так же в парах и микстах.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика