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Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле
Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В противостоянии пяти дружин сенсаций и в этом году не произошло. Традиционно в борьбе за первое место боролись минчане и Брестская область. Виктория досталась «Минск 1», вторыми стали брестчане. Замкнули тройку сильнейших команда «Минск 2».
Во второй соревновательный день в борьбу так же включились личники. Попытать счастье вместе с сильнейшими мастерами заявилось 70 спортсменов. Финальная серия пройдет 2 февраля, в спортивном комплексе «Уручье». Белорусский чемпионат – один из этапов подготовки ко II Европейским играм, которые примет Минск этим летом.
Влада Чернявская, старший тренер сборной Беларуси по бадминтону:
Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле месяце, поэтому еще есть возможность попасть туда. Мы будем представлять две женские одиночки, женскую пару и смешанную пару.
На внутреннем чемпионате спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Медали найдут своих обладателей в командном и в личном первенствах, а так же в парах и микстах.
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Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле
Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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