БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение в первом контрольном матче тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Соперники – корейский клуб «Сувон». К сожалению, подопечные Алексея Баги уступили со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первой половине игры. На 3 февраля намечен спарринг с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля – с сербской «Войводиной».





Новый сезон футболисты БАТЭ начнут матчами 1/16 финала Лиги Европы с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 14 февраля в Борисове, а 21 февраля в Лондоне пройдет ответный поединок за выход в 1/8 финала.





Там же в Белеке футболисты солигорского «Шахтера» встречались с болгарской «Витошей» и победили 2:1.