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БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

30.01.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение в первом контрольном матче тренировочного сбора в турецком Белеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Соперники – корейский клуб «Сувон». К сожалению, подопечные Алексея Баги уступили со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первой половине игры. На 3 февраля намечен спарринг с австрийским «Вольфсбергером», на 6 февраля – с сербской «Войводиной».

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Новый сезон футболисты БАТЭ начнут матчами 1/16 финала Лиги Европы с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 14 февраля в Борисове, а 21 февраля в Лондоне пройдет ответный поединок за выход в 1/8 финала.

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Там же в Белеке футболисты солигорского «Шахтера» встречались с болгарской «Витошей» и победили 2:1.
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение в первом контрольном матче тренировочного сбора в турецком...
 
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