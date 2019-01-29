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На заседании контактной группы по Украине Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений
Новости Беларуси. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений в решении конфликта в Украине. В Минске завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале корреспондента Ольги Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
Вопросы гуманитарного и социального характера в первую очередь затрагивают интересы мирных жителей, которые не могут покинуть прифронтовую территорию. На данный момент зона боевых действий растянулась на 426 километров, где живут около 240 тысяч человек. Среди них много детей. За время боевых действий инфраструктура многих населенных пунктов практически полностью разрушена: зачастую нет света, перебои с водоснабжением, повреждены мосты и дороги. В такой ситуации не исключены вспышки эпидемий. 30 января контактная группа обсуждала, как решить эти вопросы.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:
В конце прошлой недели, 25 января, состоялась телеконференция дипломатических советников «Нормандской четверки». Было решено уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам.
Кстати, 29 января Евгений Марчук – представитель Киева в трехсторонней контактной группе –
Евгений Марчук, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях:
Сейчас на юго-востоке Украины действует режим перемирия. В результате удалось снизить снайперские обстрелы с обеих сторон. Это хороший знак. Но стороны намерены двигаться дальше и добиться выполнения основных пунктов Минских соглашений. Это установление зоны безопасности, обмен пленными и прекращение огня по всей линии фронта.
Ольга Коршун, СТВ:
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На заседании контактной группы по Украине Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений
Новости Беларуси. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о безальтернативности минских соглашений в решении конфликта в Украине. В Минске завершилась...
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