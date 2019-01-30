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В Нормандии обнаружили обломки самолета. Предполагают, что на нем летел пропавший футболист Сала
К побережью Нормандии прибило фрагменты самолета, на котором, предположительно, летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).
По его данным, утром 28 января на пляже возле Сюртенвиля на полуострове Котантен была обнаружена подушка от сидения самолета. Несколькими часами позднее в этом же районе была обнаружена вторая подушка. «После предварительного осмотра мы пришли к выводу, что, вероятно, подушки из пропавшего самолета», — говорится в сообщении.
Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала,
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В ведомстве отметили, что после обнаружения фрагментов самолета была определена приоритетная область поисков. Однако из-за непростых погодных условий поиски...
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