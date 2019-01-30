В Нормандии обнаружили обломки самолета. Предполагают, что на нем летел пропавший футболист Сала

К побережью Нормандии прибило фрагменты самолета, на котором, предположительно, летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).



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По его данным, утром 28 января на пляже возле Сюртенвиля на полуострове Котантен была обнаружена подушка от сидения самолета. Несколькими часами позднее в этом же районе была обнаружена вторая подушка. «После предварительного осмотра мы пришли к выводу, что, вероятно, подушки из пропавшего самолета», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что после обнаружения фрагментов самолета была определена приоритетная область поисков. Однако из-за непростых погодных условий поиски начнутся ближе к концу недели, уточнили в управлении.

Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января. За несколько дней до этого футболист подписал контракт с валлийским клубом «Кардифф сити», выступающим в английской премьер-лиге. Переход Салы из французского «Нанта» за £15 млн стал для «Кардиффа» рекордным.