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В Нормандии обнаружили обломки самолета. Предполагают, что на нем летел пропавший футболист Сала

30.01.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
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К побережью Нормандии прибило фрагменты самолета, на котором, предположительно, летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).


Фото: Reuters

«Самолет вот-вот развалится. Как же страшно!» Пропавший футболист оставил сообщение друзьям

По его данным, утром 28 января на пляже возле Сюртенвиля на полуострове Котантен была обнаружена подушка от сидения самолета. Несколькими часами позднее в этом же районе была обнаружена вторая подушка. «После предварительного осмотра мы пришли к выводу, что, вероятно, подушки из пропавшего самолета», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после обнаружения фрагментов самолета была определена приоритетная область поисков. Однако из-за непростых погодных условий поиски начнутся ближе к концу недели, уточнили в управлении.

Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января. За несколько дней до этого футболист подписал контракт с валлийским клубом «Кардифф сити», выступающим в английской премьер-лиге. Переход Салы из французского «Нанта» за £15 млн стал для «Кардиффа» рекордным.

 
 
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В ведомстве отметили, что после обнаружения фрагментов самолета была определена приоритетная область поисков. Однако из-за непростых погодных условий поиски...
 
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