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Бывший глава Renault Карлос Гон дал первое после ареста интервью из токийской тюрьмы

30.01.2019 23:21 — Разное | Tut.by  
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В среду, 30 января, японский экономический портал Nikkei опубликовал беседу с Карлосом Гоном. Это первое интервью бывшего главы компании Renault и альянса Renault-Nissan с тех пор, как 19 ноября он был задержан в Токио.


Фото: Reuters

Интервью было взято прямо в токийской тюрьме, где Карлос Гон находится вот уже два с половиной месяца.

Гон снова заявил (ранее он сделал это в суде), что ни в чем не виновен, и о том, что у него «нет никаких сомнений», что обвинения, выдвинутые против него, — это результат «заговора и предательства» со стороны руководства Nissan.

Причиной заговора Карлос Гон назвал нежелание японских менеджеров претворять в жизнь его проект по углублению партнерства между Renault, Nissan и Mitsubishi Motors.

По утверждению арестованного топ-менеджера, проект слияния трех компаний он обсуждал в сентябре с нынешним главой Nissan Хирото Саикавой и хотел подключить к переговорам президента Mitsubishi Осаму Масуко, однако Саикава выступил против. Тем не менее, по данным Le Monde, альянс планировалось создать в январе 2019 года.

Кроме того, Карлос Гон отверг обвинения в том, что 19 лет, в течение которых он возглавлял Renault, а затем и Renault-Nissan, были периодом «диктатуры». «Люди интерпретировали лидерство как диктатуру, искажая реальность с целью избавиться от меня», — заверил 64-летний бизнесмен.

В свою очередь в компании Nissan подчеркнули, что заявления Карлоса Гона о «заговоре и предательстве» не соответствуют действительности, а бывший топ-менеджер задержан лишь потому, что у следствия есть веские доказательства его вины.

 
 
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Причиной заговора Карлос Гон назвал нежелание японских менеджеров претворять в жизнь его проект по углублению партнерства между Renault, Nissan и Mitsubishi Motors.
 
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