В Минске официально показали сразу две модели Audi - роскошный кроссовер Q8 и седан A6

Сегодня в автоцентре Audi презентовали сразу две модели: седан A6 нового поколения и роскошный кроссовер Q8. Именно он стал гвоздем презентации. А вот станет ли он гвоздем рынка — покажет время. Но прошлый год намекнул, что шансы велики.





В 2018 году Audi реализовала на нашем рынке 438 автомобилей, что является достойным результатом для премиальной марки. Седан Audi A6 уже прошлого поколения особым успехом не пользовался — всего 25 проданных автомобилей (два из них — с кузовом «универсал»). Интересно, что самой популярной моделью в линейке стал отнюдь не бюджетный кроссовер Q7 — было продано 134 автомобиля. Тогда как более доступный Audi Q5 купили 118 человек. Можно предположить, что новый Q8 будет пользоваться успехом. На автомобиль еще до начала продаж поступило большое количество предзаказов.



Интерьер Audi Q8 прямолинеен и строг

Несмотря на общую платформу и одинаковую длину колесной базы, флагман чуть короче и предлагает только пять мест. Все же позиционируется Q8, скорее, как спортивное купе-кроссовер. Кстати, топовая версия RS Q8 будет оснащаться тем же мотором, что и безумный Lamborghini Urus. Хотя мощность двигателя, вероятно, будет чуть ниже.

Независимо от комплектации Audi Q8 будет оснащаться полным приводом и автоматической коробкой передач.





Сейчас для заказа доступны два двигателя — бензиновый мощностью 340 л. с. и дизель на 290 сил. Оба агрегата объемом 3 литра. Полный привод реализован с помощью старого доброго дифференциала Torsen. По уровню оснащения Q8 способен потягаться с флагманским седаном A8.



Audi A6 нового поколения выглядит стремительно, несмотря на размеры

Audi A6 нового поколения совсем близко подобрался к флагманскому седану A8 (в прошлом году их было продано 15 штук). На кузове машины нового поколения появились эффектные подштамповки, а салон — едва ли не апофеоз цифровой эпохи. Экраны, сенсоры — физических кнопок становится все меньше.



Интерьер Audi A6 похож на… Q8. Здесь тоже много экранов и мало кнопок

Не произойдет ли в модельном ряду некоторого каннибализма, то есть не упадут ли продажи «восьмерки»? Вряд ли, потому что автопроизводитель позаботился о том, чтобы топовые версии флагманского седана все же превосходили по оснащению «шестерку». На волне интереса к новому поколению можно прогнозировать всплеск продаж. Ну, а слабые позиции прошлого года объясняются тем, что потенциальные покупатели ждали автомобиль нового поколения. И он их точно не разочарует.

В деталях



На прежних Audi центральная консоль была усыпана кнопками. Теперь большинством функций нужно управлять через экран мультимедийной системы



Спортивно-купейную направленность Audi Q8 подчеркивают безрамочные стекла дверей. Кстати, сзади даже просторнее, чем в Q7



Несмотря на покатую линию пятой двери, багажник приличный — 605 литров, при сложенных спинках задних сидений — 1755



За доплату для обоих автомобилей доступен четырехзонный климат-контроль. С сенсорным, как водится, управлением



Каждая деталь в салоне — произведение искусства



Забудьте про кнопки управления климат-контролем — тыкайте в экран



Клавиши включения ближнего света в Audi A6 — тоже сенсорные



Светодиодная полоска по всей ширине кузова, объединяющая задние фонари, выглядит очень эффектно