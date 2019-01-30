31 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день ювелира.

Россия - День рождения водки.

ПРИМЕТЫ:

Афанасий Ломонос. Солнце в полдень - к ранней весне, метель - к затяжной весне.

РОДИЛИСЬ.

1769 Андре-Жак ГАРНЕРЕН, французский аэронавт, первый в мире парашютист. Его парашют из белого шёлка в форме зонтика имел диаметр около 7 м.

1797 Франц Петер ШУБЕРТ, австрийский композитор.

1911 ВАНГА (Вангелия ПАНДЕВА-ГУЩЕРОВА), болгарская прорицательница. В возрасте 12 лет Ванга попала в пыльную бурю, которая отнесла её на большое расстояние. Глаза девочки были наполнены песком. Их промыли водой, но вскоре белки глаз покрылись кровью, а потом побелели. Несмотря на три операции, зрение спасти не удалось. Ещё девочкой у Ванги проявились способности ясновидения, а в зрелом возрасте она уже могла предсказывать будущее и раскрывать прошлое. В 1996 году, пеpед смеpтью, она сказала, что такие же способности полyчила одна 10-летняя слепая девочка, котоpая живёт во Фpанции, и мы скоpо о ней yзнаем.

1921 Владислав Игнатьевич СТРЖЕЛЬЧИК, российский актёр.

1921 Альфред Арнольд КОКОЦЦА, принявший впоследствии имя Марио ЛАНЦА, родился в семье итальянских эмигрантов в Филадельфии, певец редкого таланта - драматический тенор бархатного тембра. Трагически ушёл из жизни в возрасте 38 лет.

1937 Регимантас АДОМАЙТИС, литовский актёр.

1938 БЕАТРИКС (Беатрикс Вильгельмина АРМГАРД), королева Нидерландов (с 1980 года). В 2013 года отреклась от престола в пользу сына.

1948 Георгий Хачатурович МАРТИРОСЯН, российский актёр.

1956 Вера Витальевна ГЛАГОЛЕВА, российская актриса. В юности занималась стрельбой из лука. Умерла в 2017 году. Её младшая дочь Анастасия ШУБСКАЯ замужем за хоккеистом Александром ОВЕЧКИНЫМ.

1962 Алексей Борисович МИЛЛЕР, председатель правления ОАО «Газпром». Родился в семье русских немцев. Официально зарабатывает около $20 млн в год. Женат, дочь от первого брака и сын от второго. Миллер увлекается конным спортом.

1964 Алексей Геннадьевич НИЛОВ, российский актёр. О своей личной жизни он сказал так: «Браков у меня было только три законных и два гражданских, а незаконных - 28. Итого 33».

1981 Джастин Рэндалл ТИМБЕРЛЕЙК, американский певец и актёр. У него синдром дефицита внимания. Женат на актрисе Джессике БИЛ, у них сын Сайлас.

1981 Юлия Викторовна НАЧАЛОВА, российская певица. У неё дочь от второго брака.

1984 Михаил Юрьевич ГРАБОВСКИЙ, белорусский хоккеист. Он левша, у него трое детей.

1992 Александр Викторович ЛОГИНОВ, российский биатлонист.

СОБЫТИЯ:

1714 ПЁТР I издал знаменитый указ об обязательном обучении дворянских детей «цыфири и геометрии».

1865 День рождения русской водки. Химик Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ защитил докторскую диссертацию по теме «О соединении спирта с водою». В дальнейшем его расчёты легли в основу рецепта классической русской водки.

1893 Был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola.

1906 В Эквадоре произошло самое мощное из всех зарегистрированных в истории землетрясений (8,6 баллов по шкале Рихтера).

1943 В Сталинграде после предъявленного ультиматума немецкий генерал-фельдмаршал ПАУЛЮС вместе с группой штабных офицеров (включая 16 генералов) сдались советским войскам.

1961 Первый запуск американцами в космос живого существа. В СССР запускали собак, а в США первенцем стал шимпанзе по кличке ХЭМ.

1976 Несколько свидетелей заявили, что видели в Техасе (США) летящего птеродактиля.

1990 В Москве на Пушкинской площади открылся первый в СССР ресторан «McDonald's», который стал крупнейшим в мире (700 мест). За первый день было обслужено 30 тысяч (!) посетителей.

1999 Американский телеканал «FOX» установил абсолютный мировой рекорд по прибыли от телерекламы в течение одного дня - $150 млн.

2009 При пожаре в Доме ветеранов в Республике Коми (Россия) все 23 постояльца погибли.