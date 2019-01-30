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Юрия Омельчука экстренно положили в больницу. Есть надежда на жизнь

31.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Власти немедленно отреагировали на публикацию на Медиа-Полесье, которая получила общественный резонанс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63028.php

Юрия Омельчука экстренно положили в больницу. Есть надежда на жизнь

Юрий Омельчук мог лежать и дышать только на боку

Напомним, семья 21-летнего жителя деревни Почапово Юрия Омельчука в 2002 году приехала в Беларусь из Украины. В 2016 году у парня обнаружили саркому кости на ноге, на операцию пришлось объявить сбор средств, так как он не гражданин Беларуси и ему не предоставили бесплатное медицинское обслуживание.

В прошлом году Юрий на очередном обследовании узнал, что у него образовалась опухоль в лёгком. Чтобы сделать бесплатную операцию по её удалению в Боровлянах, он решил получить белорусское гражданство и в сентябре подал документы в Пинский отдел по гражданству и миграции.

В октябре 2018 года у парня в животе начала расти киста. Она за несколько месяцев выросла до огромных размеров, Юрий в последнее время не мог ходить, с трудом ел и дышал. Несмотря на многочисленные просьбы ускорить процесс получения гражданства Беларуси, Юрий и его мать получали ответ: «ожидайте».

Когда состояние здоровья Юрия Омельчука стало критическим, он решил сделать видеообращение с просьбой о помощи.

О парне из Пинщины Медиа-Полесье 28 января опубликовало репортаж. Ему стали помогать волонтёры из организации «С добротой по миру», они открыли благотворительный счёт и завели страничку помощи Юрию в соцсетях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63028.php

Юрия Омельчука экстренно положили в больницу. Есть надежда на жизнь

Юрий Омельчук в стационаре Пинской больницы, фото из группы помощи в соцсетях

30 января парня положили в Пинскую городскую больницу, в стационар терапевтического отделения. В «паспортном столе» пообещали оформить гражданство, в течение 10 дней. Поэтому у него появился шанс на проведение бесплатного лечения.

Волонтёры выражают огромную благодарность от лица Юры и его семьи за материальную и моральную помощь, поддержку.

Сбор средств на благотворительный счёт временно приостановлен. Собранные средства понадобятся Юрию на реабилитацию. В том случае, если лечение и реабилитация 100% будет за счёт государства, деньги будут переведены на лечение одного из болеющих детей. 

 
 
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Власти немедленно отреагировали на публикацию на Медиа-Полесье, которая получила общественный резонанс. Юрий Омельчук мог лежать и дышать только на боку ...
 
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