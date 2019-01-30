Леонид Заяц: в Брестской области нужно активнее внедрять элементы точного земледелия

В Брестской области необходимо активнее внедрять элементы системы точного земледелия. Такое мнение высказал сегодня на выездной коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Кобрине глава ведомства Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63027.php

Читать полностью в источнике с фото:





"Мы сегодня проигрываем нашим соседям в себестоимости продукции, тратим на одну треть больше, чем поляк, немец, француз и другие. Потому что нерационально используем дорогие материальные ресурсы. В Брестской области должны быть адаптированы элементы точного земледелия. Мы создали рабочую группу, готовим технико-экономическое задание. Давайте в текущем году определим базовое хозяйство и будем эти элементы адаптировать, чтобы научить кадры, как правильно управлять посевами, экономить на этом, чтобы снизить себестоимость зерна, кормовой единицы травянистых кормов", - предложил руководитель ведомства.

Он привел в пример машинно-тракторный парк, где лишь 43% техники переведено на систему учета топлива. Между тем внедрение этой технологии позволяет в ведущих хозяйствах экономить до 15-20% топлива.

На заседании были подведены итоги работы агропромышленного комплекса области в 2018 году и определены задачи на 2019-й. Так, в регионе планируется произвести 1,35 млн т зерна, или 127,3% к уровню прошлого года, рапса - 127 тыс. т (139,6%). Леонид Заяц назвал эти показатели неплохими, но недостаточными для области с интенсивным животноводством. По его мнению, задание следует пересмотреть в сторону увеличения. То же касается возделывания кукурузы на зерно, под которую планируется отвести 25 тыс. га.

"Я считаю, что для Брестской области это даже маловато. У вас очень хорошо растет эта культура, с гектара постоянно имеете 6 т и даже выше. Технически можете себе позволить расширить площади. За счет стратегического подхода, размещения на соответствующих землях интенсивных культур, которые наиболее продуктивные, высокоурожайные, надо подниматься на более высокую ступень. В целом не менее 370-380 тыс. га должно быть уборочных площадей по Брестской области. Тогда легче будет достичь высоких показателей", - отметил министр.