У границы с Беларусью обнаружен необычный Fiat Ducato: нажатием кнопки в салоне можно прекратить погоню за ним

27 января вблизи границы с Беларусью польские пограничники обнаружили микроавтобус Fiat Ducato, стоявший на обочине.



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Стражи границы досмотрели автомобиль и быстро поняли, что он не простой.



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Во-первых, грузовой отсек был набит контрабандными сигаретами с белорусскими акцизными марками в количестве 115 тысяч пачек. Во-вторых, в ходе проверки было выявлено, что номерные знаки на транспортном средстве являются поддельными. Вскоре в машине были обнаружены оригинальные номерные знаки и еще одна "доработка".