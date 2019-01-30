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У границы с Беларусью обнаружен необычный Fiat Ducato: нажатием кнопки в салоне можно прекратить погоню за ним
31.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
27 января вблизи границы с Беларусью польские пограничники обнаружили микроавтобус Fiat Ducato, стоявший на обочине.
Стражи границы досмотрели автомобиль и быстро поняли, что он не простой.
Во-первых, грузовой отсек был набит контрабандными сигаретами с белорусскими акцизными марками в количестве 115 тысяч пачек. Во-вторых, в ходе проверки было выявлено, что номерные знаки на транспортном средстве являются поддельными. Вскоре в машине были обнаружены оригинальные номерные знаки и еще одна "доработка".
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У границы с Беларусью обнаружен необычный Fiat Ducato: нажатием кнопки в салоне можно прекратить погоню за ним
27 января вблизи границы с Беларусью польские пограничники обнаружили микроавтобус Fiat Ducato, стоявший на обочине. Стражи границы досмотрели автомобиль и быстро...
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