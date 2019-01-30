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Renault отзывает Logan и Sandero российской сборки

31.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Российское представительство Renault объявило о добровольном отзыве 3622 автомобилей — кроме выпускаемых на «АвтоВАЗе» седанов Logan и хэтчбеков Sandero сервисная акция затрагивает также грузопассажирский Dokker марокканской сборки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63024.php

Renault отзывает Logan и Sandero российской сборки

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара, говорится на сайте Росстандарта. На отзываемых машинах произведут замену водительской подушки, работы для владельцев, которых компания пригласит в дилерские центры, будут бесплатными.

Также владельцы могут сверить VIN-код своего автомобиля с опубликованным спискоми самостоятельно обратиться к дилерам для устранения неисправности.

 
 
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Российское представительство Renault объявило о добровольном отзыве 3622 автомобилей — кроме выпускаемых на «АвтоВАЗе» седанов Logan и хэтчбеков Sandero сервисная акция...
 
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