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Renault отзывает Logan и Sandero российской сборки
31.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Российское представительство Renault объявило о добровольном отзыве 3622 автомобилей — кроме выпускаемых на «АвтоВАЗе» седанов Logan и хэтчбеков Sandero сервисная акция затрагивает также грузопассажирский Dokker марокканской сборки.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара, говорится на сайте
Также владельцы могут сверить VIN-код своего автомобиля с опубликованным
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Российское представительство Renault объявило о добровольном отзыве 3622 автомобилей — кроме выпускаемых на «АвтоВАЗе» седанов Logan и хэтчбеков Sandero сервисная акция...
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